2019-11-18T09:23:13+03:00
Общество

Красные знамёна вновь реют над городом-побратимом Тулы в Словакии

Министерство Jбороны России обнародовало рассекреченные документы
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Над городом-побратимом Тулы — словацким Банска-Бистрицей — сегодня снова, как и 75 лет назад, поднялись красные флаги. Именно так, «Красные флаги над Банска-Бистрицей», называется новый раздел на официальном сайте российского Министерства Jбороны. На нём обнародованые рассекреченные документы о Словацком восстании в 1944 году против немецко-фашистких оккупантов. «Население восхищается Красной Армией, её победами и благодарит за помощь в создании Чехословацкого корпуса в СССР», — написано в в одном из политдонесений I Украинского фронта. Национальное восстание в Словакии проходило три недели. В боевых действиях с фашистами участвовали около 60 тысяч словаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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