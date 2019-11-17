Лидер группы «Иванушки Int.» пообещал  покататься на Губернском катке в Туле

17 Нояб. 08:26 2019-11-19T10:58:47+03:00

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15 ноября состоялось торжественное открытия Губернского катка на пл. Ленина в Туле. Центральным событием церемонии стало выступление группы «Иванушки Int.». Как и анонсировалось, концерт начался в 20 ч.

Сразу мне вспомнился далёкий 1995-й год. Лето, по радиоприёмнику звучит «Юность – Молодёжный канал», ныне радиостанция уже несуществующая. В гостях у «Юности» продюсер Игорь Матвиенко. Тогда, рассказываю о новом альбоме группы «Любэ», он вскользь упомянул, что сейчас взял шефство над новым бойс-бэндом , «с оригинальным названием» – «Иванушки Int.». А через год – грянули по всем радиостанциям их «Тучи». Вот с это своего бессмертного хита «Иванушки» и начали концерта на пл. Ленина.

Вообще, всё выступление «бойс-бэнда с оригинальным названием», состояло только из хитов. При этом, Андрей Григорьев-Аполлонов, проявлял большое чувство юмора и самоиронии. Обращаясь к зрителям, он много и со вкусом, шутил по поводу своих «конкурентов по сцене».

«Вот вы, девушка, вас же сюда мама привела? Вы думали, что здесь Егор Крид выступать будет. А тут мы – такие динозавры!». Но, то, что старый конь борозды не испортит – это «Иванушки Int.» доказали по полной. «Мы – уникальные люди. Вот, представьте, что где-то в Америке, в холодное время года, залили каток, пригласили выступить на его открытии проверенную временем группу… Да никто бы не приехал, а нам – 25 лет и мы с вами!» - сказал со сцены Андрей Григорьев-Аполлонов.

И добавил, что на такой классный каток он обязательно приедет покататься, «как простой человек».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/744674" frameborder="0"></iframe> Открытие катка в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU