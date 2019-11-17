Тулякам уже пора задуматься о праздновании Нового года

17 Нояб. 15:45 2019-11-17T19:25:08+03:00

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До Нового года осталось полтора месяца. Но поспешить заказать приход в дом Деда Мороза и Снегурочки сейчас уже не то, что рано, а вы, «батенька, припоздали». Заказывать новогодних волшебников в Туле пора: график и стоимость уже расписываются. Итак, стоимость начинается от 1000 руб. – за мини-выступление, до 12000 – это в том случае, если Дед Мороз и Снегурочка поздравят туляков под бой курантов. Как и по чём можно пригласить в Тулу серебрите, «Комсомолка» расскажет на этой неделе. Следите за актуальными публикациями!

ИСТОЧНИК KP.RU