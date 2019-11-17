В Туле жильцы не могли попасть в свои квартиры

17 Нояб. 12:39 2019-11-17T19:21:50+03:00

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В пятницу вечером, 15 ноября, многие жители Заречья не смогли попасть в свои дома. Подойдя к подъездам, люди обнаруживали, что у них поменяли домофоны. Причём никто об этом жильцов не предупреждал. Домофоны променяли днём, «открывалки-пипикалки» раздали старшим по домам. Однако, пока все прочие были на работе, раздать жильцам эти нововведения не получилось. В выходные «эпопея с дверьми» продолжилась. Правда, тут, новая обслуживающая компания, выключила магниты на дверях. В субботу был «открытый вход». В воскресенье, 17 ноября, старшине по подъездам, успели обеспечить всех жильцов «открывалками».

ИСТОЧНИК KP.RU