"Арсенал" по-товарищески встретился с «Химиком»

17 Нояб. 10:16 2019-11-17T19:19:11+03:00

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Тульский «Арсенал» разбавил паузу в Чемпионате РФПЛ. На Центральном стадионе «оружейники» сыграли со своим фарм-клубом «Химик» из Новомосковска. Матч завершился так же с товарищеским счётом – 1:1. Сначала ворота «Арсенала» поразил новомосковец Денис Крюков. На этот выпад его последовал алаверды подопечного Игоря Черевченко Даниила Хлусевича. Кстати, стоит отметить, что в своё время новомосковский «Химик» возглавлял легендарный футболист Эдуард Стрельцов. Он, осужденный, по ложному доносу, на 9 лет лишения свободы, несколько из которых, он досиживал в новомосковской колонии. После освобождения Стрельцов два года был тренером «Химика».

ИСТОЧНИК KP.RU