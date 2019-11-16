Какая погода ждет туляков в воскресенье, 17 ноября

16 Нояб. 16:04 2019-11-16T16:11:01+03:00

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Уверены, новость о том, что снег в Туле выпадет лишь в середине декабря, удивила многих. Но жаловаться на капризы природы не стоит: туляки и так избалованы редкими осадками и тёплыми днями. Так сегодня, 16 ноября, погода в Туле пасмурная, но теплая(плюс 2, плюс 3). В воскресенье, 17 ноября, погода в Туле переменится на солнечную и ясную. Воздух прогреется до плюс трёх.

ИСТОЧНИК KP.RU