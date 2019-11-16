2019-11-16T14:35:46+03:00
Общество

Под Тулой 17-летнюю девушку ищут уже 2 месяца

Однако поиски Анастасии Степановой не приносят результатов
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В Тульской области ищут Анастасию СтепановуВ Тульской области ищут Анастасию Степанову
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Известно, что 17-летняя Анастасия проживала в Кимовском районе Тульской области. Последний раз девушку видели родные в начале сентября. С тех пор она не возвращалась домой и не выходила на связь. Местоположение Насти до сих пор неизвестно. Неравнодушных туляков поисковый отряд "Лиза Алерт" просит сообщить, если они видели девушку, по телефону: (800)700-54-52 Приметы: рост 170 см, длинные русые волосы, глаза зелёные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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