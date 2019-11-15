ГУ МЧС по Тульской области обезвредило артиллерийский снаряд
Подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы проведена соответствующая операция
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15 ноября, специальным подразделением МЧС был обезврежен артиллерийский снаряд (калибр - 76 мм) времён Великой Отечественной войны. Опасная находка была обнаружена в Алексине, на ул. Трудовые Резервы. МЧС напоминает: если вы нашли взрывоопасные предметы — немедленно сообщите об этом спасателям и в правоохранительное органы.
ИСТОЧНИК KP.RU