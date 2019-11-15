Тульские подростки «подсаживаются» на новую «заразу»

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-15T17:52:46+03:00

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В Тульской области забили тревогу — несовершеннолетние «подсаживаются» на снюс. И число таких людей, в возрасти до 18 лет, продолжает расти. А что же, собственно, такое, этот самый «снюс» и чем он опасен для человека? Снюс – вид табачного изделия. В его составе измельчённые листья табака, вода, соль и пищевая сода. Собственно сода и выступает в роли средства, благодаря которому никотин быстрее проникает в организм человека через слизистую. Снюс помещается в ротовую полость, где рассасывается от 5 до 30 минут. За это время происходит вброс весьма большого количества никотина в организм. Если в обычной сигарете, даже в самой крепкой, его содержится около 1,5 миллиграммов, то в снюсе — целых 20 миллиграммов! Физическая зависимость от этого вещества у человека возникает очень быстро. Мнение, что снюс менее вреден, чем обычные сигареты, ошибочное. Тот факт, что в нём содержится меньше «химии» - откровенная ложь. В снюсе можно обнаружить более 30 химических соединений. И все они крайне опасны для человека. Одни нитрозамины чего стоят. Они обладают канцерогенным и мутагенным действием. Продаётся фасованным, в пакетиках. На встрече губернатора Алексея Дюмина с уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталией Зыковой, последняя рассказала главе региона, что в нашей губернии стали фиксировать случаи продажи снюса несовершеннолетним. Алексей Дюмин пообещал принять решительные меры, чтобы оградить подрастающее поколение от этой напасти. Кстати, продажа снюса в России была запрещена ещё в декабре 2015 года (изменения в Федеральном Законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»). А с 10 января 2016 года и Кодекс об административных правонарушениях регламентируют ответственность за распространение снюса. Это штрафы - для граждан: от 2000 до 4000 руб., для должностных лиц: от 7000 до 12000 руб.; для юридических лиц – от 40000 до 60000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU