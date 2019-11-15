2019-11-15T16:00:40+03:00
Происшествия

Снова «классика жанра» ДТП: под Тулой водитель не поделил дорогу с деревом

В Суворовском районе произошло ДТП из-за «просчёта в скорости»
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Не так давно «Комсомолка» рассказывала о произошедшем ДТП в стиле «классики жанра» в Туле. Тогда, на трассе «Скуратово — Лутовиново» автомобиль «не поделил дорогу» с деревом. 14 ноября «классика жанра» снова повторилась в Тульской области. В п. Ханино Суворовского района,на ул. Первомайской, автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находился 47-летний мужчина, съехал с проезжей части и врезался в дерево. По предварительным данным, авария произошла в связи с тем, что водитель не рассчитал допустимую скорость и, в результате чего, не справился с управлением. В результате ДТП, водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир, 33-летний мужчина, получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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