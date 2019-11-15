В Туле пройдет семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования
В «Точке кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования в рамках системы предоставления персональных цифровых сертификатов.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого – региональный оператор проекта, предусматривающего предоставление персональных цифровых сертификатов. Он проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Участники проекта смогут пройти повышение квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и сквозных технологий по 22-м направлениям, среди которых «Разработка мобильных приложений», «Цифровой дизайн», «Программирование и создание ИТ-продуктов» и «Искусственный интеллект».
Полный перечень доступных образовательных программ можно увидеть на сайте/ Семинар пройдет 18 ноября. Начало в 12.
Вход свободный по предварительной регистрации: https://leader-id.ru/event/34959/
ИСТОЧНИК KP.RU