В Туле пройдет семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-15T15:03:00+03:00

В семинаре примут участие представители правительства Тульской области, высших и средних учебных заведений региона.

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В «Точке кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования в рамках системы предоставления персональных цифровых сертификатов.

ТГПУ им. Л.Н. Толстого – региональный оператор проекта, предусматривающего предоставление персональных цифровых сертификатов. Он проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Участники проекта смогут пройти повышение квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и сквозных технологий по 22-м направлениям, среди которых «Разработка мобильных приложений», «Цифровой дизайн», «Программирование и создание ИТ-продуктов» и «Искусственный интеллект».

Полный перечень доступных образовательных программ можно увидеть на сайте/ Семинар пройдет 18 ноября. Начало в 12.

Вход свободный по предварительной регистрации: https://leader-id.ru/event/34959/

ИСТОЧНИК KP.RU