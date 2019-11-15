2019-11-15T14:56:38+03:00
Общество

Из инспектора исправительной колонии — в подозреваемые

Младший сотрудник ФКУ ИК-6 Тульской области обвиняется в противоправных действиях
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В г. Донском Следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области приступил к расследованию резонансного дела: сотрудник уголовно-исправительной системы пытался «затянуть на лагерь» запрещённые предметы — 2 мобильных телефона.

По версии следствия, всё происходило в начале ноября, следующим образом. Сотрудник ФКУ ИК-6 договорился с одним из «чалявшихся» в ней осужденных, что пронесёт на зону 2 «трубы». Арестант, в свою очередь, пообещал и перевёл ему за это «на карточку» 30000 рублей. Сотрудник, «выполняя свою часть уговора», попытался пронести телефоны в колонию. Однако, на КПП исправительного учреждения этот, выступавший в качестве «дилера сотовой связи», младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-6 был остановлен и изобличён.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Младший инспектор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вполне вероятно, что скоро он сможет познакомиться с уголовно-исправительной системой изнутри. Правда, на «обычной зоне» он сидеть точно не будет, так как для бывших сотрудников правоохранительных органом предусмотрены свои исправительные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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