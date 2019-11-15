Карстовый провал на Щекинском шоссе Тулы устраняют в соответствии с графиком

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-15T12:56:04+03:00

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Работы на Щекинском шоссе в районе «Долины — Х» идут в соответствии с графиком

Рабочие приступили к вязке арматурного каркаса железобетонной плиты, которую устанавливают на место карстового провала. Бетонное основание под нее уже залито. После того, как устройство арматурного каркаса будет завершено, нижний слой бетона устоится и наберет прочность, сверху будет залит еще один бетонный слой. На место работ завезли дренирующий грунт.

На данный момент на участке проложена дренажная система, в основание плиты вмонтирован ревизионный колодец. В планах приступить к восстановлению дорожной одежды и асфальтового покрытия.

Завершение работ намечено на конец декабря, после этого автомобильное движение на участке будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU