2019-11-15T13:21:09+03:00
Происшествия

В Туле девушка приговорена почти к 10 годам реального лишения свободы

Начало жизненного пути молодая девушка продолжит за решёкой
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Зареченский районный суд Тулы постановил приговор в отношении 19-летний девушки. Подсудимая обвинялась в участии в ОПГ, занимавшейся сбытом и наркотиков. Так же ей инкриминировалась и незаконная финансовая деятельность.

Было установлено, что девушка входя в состав организованной преступной группы, с ноября по декабрь 2018 года, с использованием интернета готовила тайники-закладки с «дурью» на территориях Зареченского и Пролетарского округов Тулы. Общий вес наркотиков составил 29,41 г. Расчёты производились в криптовалюте. Затем, теперь уже осужденная, с целью легализации преступного дохода, конвертировала криптовалюту в российские рубли. Таким образом было легализовано более 168 тысяч.

Зареченским районным судом девушка была приговорена к наказанию, в виде реального лишения свободы, на срок 8 лет и 6 месяцев. Приговор вступит в силу через 10 дней, если не будет обжалован какой-либо из сторон этого процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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