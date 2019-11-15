Жительница Щекино сбывала наркотики в Туле

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-15T12:19:57+03:00

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По предварительным данным, 34-летняя, ранее судимая жительница Щекино ежедневно реализовывала около 30-40 «закладок» с запрещенным веществом на территории областной столицы.

Полицейские задержали злоумышленницу с поличным, когда та поздним вечером приехала в Тулу для совершения бесконтактного сбыта наркотиков. В присутствии понятых у нее были изъяты свертки с метадоном. Позже у нее дома обнаружено еще около 200 гр этого же вещества, подготовленного для сбыта.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. В полиции выясняются все детали незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU