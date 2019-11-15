Шесть человек пострадали в ДТП в Венёвском районе

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-15T12:24:37+03:00

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15 ноября, около 8:30, в Венёвском районе, на 175 км автодороге «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» произошло ДТП, в результате которого пострадало несколько человек. ВАЗ-2110, за рулём которого назодился 56-летний мужчина, выехал на встречную полосу.

По предварительым сведениям, водитель «десятки» не справился с управлением. На встречке отечественное авто столкнулось с «Daewoo Nexia». В результате этого ДТП травмы получили водитель ВАЗа, его пассажир и четверо человек, ехавших в «Daewoo Nexia».

ГИБДД проводит расследование произошедшего. По предварительной версии дорожной полиции, причиной потери контроля над ВАЗом, могла заключаться в том, что его колса были обуты в летнюю резину.

ИСТОЧНИК KP.RU