2019-11-15T12:24:37+03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Венёвском районе

Утром произошло столкновении автомобилей «Лада» и «Daewoo Nexia»
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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15 ноября, около 8:30, в Венёвском районе, на 175 км автодороге «КалугаТулаМихайловРязань» произошло ДТП, в результате которого пострадало несколько человек. ВАЗ-2110, за рулём которого назодился 56-летний мужчина, выехал на встречную полосу.

По предварительым сведениям, водитель «десятки» не справился с управлением. На встречке отечественное авто столкнулось с «Daewoo Nexia». В результате этого ДТП травмы получили водитель ВАЗа, его пассажир и четверо человек, ехавших в «Daewoo Nexia».

ГИБДД проводит расследование произошедшего. По предварительной версии дорожной полиции, причиной потери контроля над ВАЗом, могла заключаться в том, что его колса были обуты в летнюю резину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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