2019-11-15T12:26:32+03:00
Происшествия

Поездка по ночной Туле закончилась «механическими повреждениями»

Молодой парень угнал «Ладу» 14-ой модели из желания полихачить на ночных улицах
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле полицией задержан горе-любитель езды по ночному городу. Несостоявшийся «ночной охотник», предположительно, угнал автомобиль ВАЗ-2114 (2005-го года выпуска) с ул. Металлургов Пролетарского округа, где тот был припаркован. Предполагается, что он решил завладеть чужим авто не ради последующей наживы, а из желания покататься по ночным улицам.

«Найт драйв» завершился на ул. Дементьева Центрального округа. Там, по предварительным данным, угонщик не справился с управлением и бросил «Ладу». С места незапланированной парковки «лихач» поспешил скрыться. Собственно, на ул. Дементьева, полицейскими и был обнаружен этот ВАЗ-2114 «с механическими повреждениями».

Полицейские обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний парень, ранее уже представавший перед судом. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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