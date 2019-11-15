2019-11-15T11:01:37+03:00
Общество

Вертолёт приземлился на дорогу под Тулой, движение было перекрыто

В Щёкинской районе прошли учения, в ходе которых была задействована и санавиация
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15 ноября, в Щекинском районе, на федеральную трассу М2 «Крым», приземлился вертолёт. В район д. Лопатково прибыли кареты скорой помощи из Тулы, Плавска и Щёкина, спасатели МЧС, полицейские ГИБДД. Медики констатировали, что необходимо вызвать санавиацию.

Но пугаться и волноваться не стоит. Так проходили учения на случай реальных ЧП. В них приняли участие служба санавиации, сотрудники ГИБДД и МЧС, а также представители Щёкинской районной администрации.

По легенде учений, в д. Лопатково произошло ДТП: 8 человек пострадали, а ещё 4 - получили тяжёлые травмы. Прибывшая первой бригада скорой из Плавска, оценив ситуацию, приняла решение, что без спецвертолёта никак не обойтись. Федеральная трасса М2 «Крым» была перекрыта на 10 минут, на неё и приземлился вертолёт санавиации.

Все условно-пострадавшие были успешно доставлены в больницы. Учения заняли около часа. Планируется проводить подобные учения, с привлечением санавиации, и в других районах Тульской области. Так что в ближайшее время, проезжая по шоссе, туляки могут увидеть не только автомобили, но и вертолёты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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