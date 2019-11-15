Футболист тульского «Арсенала» выступил в международном матче

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-15T10:39:27+03:00

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Один из ведущих футболистов тульского «Арсенала», Эванс Кангва,14 ноября сыграл за национальную сборную родной Замбии в матче с Алжиром. Игра проходила в рамках квалификации Кубка Африканских Наций. «Оружейник» выступал в этом матче под 25-м номером и с немного «видоизменённом» именем - Кангва Кингс (Kings Kangwa). Эту игру Замбия уступила Алжиру со счётом 5:0.

Но все туляки уверены, что это поражение «не собьёт с ног» Кангаву и он поможет «Арсеналу» одерживать победы. Напомним, что ближайший матч «Арсенала» состоится в воскресенье, 17 ноября. «Оружейники» будут принимать в Туле «Краснодар». Начало игры — в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU