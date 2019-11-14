2019-11-14T12:28:08+03:00
Общество

В Одоеве Тульской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода

На него возбуждено уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По предварительным данным, житель Одоева, без прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ-21043». С неустановленной скоростью, по ходу движения нарушая правила дорожного движения, он следовал по ул. Л. Толстого в пос. Одоев. В итоге нетрезвый водитель сбил пешехода, который в последствии скончался. С места ДТП обвиняемый скрылся.

В отношении туляка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. На производстве Одоевского районного суда находится уголовное дело. Судебное заседание еще назначено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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