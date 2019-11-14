Тульский мошенник обманывал людей через сайты бесплатных объявлений

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-14T11:50:41+03:00

Он просил предоплату за якобы продающийся товар, а затем обрывал контакты

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В Тульской области мошенник в интернете выкладывал информацию о продаже товаров, просил с предполагаемых покупателей предоплату, а затем прекращал с ними всякое общение. В различных случая товары и размер суммы перевода были разными. Чаще всего подозреваемый предлагал купить стройматериалы и тротуарную плитку, размер который варьируется от 4 до 124 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили адресата денежных переводов. Им оказался 25-летний неработающий туляк. Позже эта информация получила подтверждение.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить детали преступной схемы, количество потерпевших и общий размер нанесенного ущерба ущерба. Предположительно, от действий злоумышленника пострадали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU