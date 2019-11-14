Тульского дебошира арестовали на 15 суток
2 ноября в одном из тульских кафе мужчина устроил дебош. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Они доставили нарушителя общественного порядка в отдел полиции для разбирательств.
В отношении мужчины 1992 года был составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда, 3 ноября ему было назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. Кроме того, в УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК.
Все обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU