2019-11-14T10:26:49+03:00
Общество

Тульского дебошира арестовали на 15 суток

Мужчина устроил беспорядок в одном из кафе города
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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2 ноября в одном из тульских кафе мужчина устроил дебош. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Они доставили нарушителя общественного порядка в отдел полиции для разбирательств.

В отношении мужчины 1992 года был составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда, 3 ноября ему было назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. Кроме того, в УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК.

Все обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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