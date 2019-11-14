Тульского дебошира арестовали на 15 суток

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-14T10:26:49+03:00

Изменить размер текста: A A

2 ноября в одном из тульских кафе мужчина устроил дебош. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Они доставили нарушителя общественного порядка в отдел полиции для разбирательств.

В отношении мужчины 1992 года был составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда, 3 ноября ему было назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. Кроме того, в УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК.

Все обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU