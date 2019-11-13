2019-11-13T21:04:39+03:00
Общество

Ещё один новый мост через Упу в Туле

Подписано постановление об обсуждении строительства нового пешеходного моста через Упу.
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Пока активно идёт обсуждение того, что в следующем году всё-таки будет возведён долгожданный мост через Упу, который соединит район Московского вокзала и Заречье, как в городе наметилось строительство ещё одной переправы. Мост планируется пешеходным и должен соединить ул. Розы Люксембург и район "Площадки". Проектная документация уже размещена на сайте Тульской городской Думы. Его строительство обсудят на общественных слушаниях. Соответствующее постановление подписано главой города. Публичные слушания продляться до 15 ноября. Они будут проходить в зданиях территориальных управлений Пролетарского и Зареченского округов в формате «консультаций» по экспозиции проекта, по вторникам и четвергам, с 15:00 до 17:00. После 15-го числа свои предложения туляки могут направить в письменном виде в Тульскую городскую Думу. В постановлении о назначении общественных слушаний уточняется, что их участники должны будут предоставить персональные данные. Отметим, что тендер на разработку проектно-сметной документации этого моста был объявлен в январе. Подряд тогда получила воронежская строительная компания. Стоимость разработки была оценена в 5,2 млн рублей, на работы отводилось 335 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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