Тульские школы вошли сразу в два топа по количеству поступивших в ведущие вузы России в ЦФО
Место в рейтингах заняли гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е. и лицей №2 имени Б.А. Слободскова
Фото: Алексей ФОКИН
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Тульский Центр образования №1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е. и лицей №2 имени Б.А. Слободскова вошли сразу в два топа школ Центрального федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России.
Таким образом, по версии рейтингового агенства РАЭКС Аналитика, в топ-20 школ тульский ЦО №1 на 20-м месте, Лицей №2 занимает 14-ю строчку.
В топе-300 зареченский лицей находится на 240 месте, ЦО №1 — на 286 строчке рейтинга.
ИСТОЧНИК KP.RU