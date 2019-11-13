20 ноября в Туле пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-13T10:36:29+03:00

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20 ноября 2019 года стартует Всероссийская акция День правовой помощи детям. К акции присоединяется Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области.

В связи с этим 20 ноября пройдет день открытых дверей по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и обеспечения деятельности мировых судей в Тульской области.

Все желающие получить консультации по правовым вопросам могут обратиться с 9:00 до 17:00 в отдел контрольно-организационной, аналитической и кадровой работы комитета по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 49 (1 этаж).

Проведение Единого дня оказания бесплатной юридической помощи направлено на обеспечение конституционного права граждан на оказание квалифицированной юридической помощи и повышение правовой грамотности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU