В Алексине Тульской области сохранят сосновый лес от застройки

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-12T14:59:37+03:00

Лес располагается на этом месте более 60 лет

Изменить размер текста: A A

Жители Алексина обеспокоены тем, что земельный участок в микрорайоне «Бор», где более 60 лет располагался сосновый лес, будет застроен многоквартирными домами. Этот вопрос был поднят для обсуждения на оперативном совещании.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что застройка лесопарковых зон — исключена. По примеру Рогожинского парка в Туле в алексинском бору никаких новостроек возводиться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU