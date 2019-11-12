С января вступит в силу закон, освобождающий опекунов инвалидов детства от транспортного налога

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-12T14:43:29+03:00

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С 1 января 2020 года в силу вступит закон, освобождающий опекунов инвалидов детства от транспортного налога. Губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий Закон Тульской области «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Тульской области «О транспортном налоге».

Таким образом, от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль, мощностью не более 200 л. с. освобождаются опекуны инвалидов детства, признанные судом недееспособными. Согласно данным на 1 августа 2019 г., под действие Закона попадут 966 инвалидов.

Действие налоговой льготы будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года. Также исключается обязанность налогоплательщика, имеющего право на налоговую льготу, предоставлять подтверждающие документы в налоговую инспекцию.

Кроме того, Закон уточняет действие ставки налога для несамоходных (буксируемых) судов. В новой редакции налогом облагается каждая регистровая тонна либо единица валовой вместимости в случае, если она определена без указания размерности.

ИСТОЧНИК KP.RU