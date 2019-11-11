«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом обучающий семинар для госслужащих

11 Нояб. 16:30 2019-11-12T11:21:17+03:00

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7-9 ноября в творческом кластере «Октава» г.Тула прошёл обучающий семинар государственных гражданских служащих Тульской области, сотрудников региональных органов местного самоуправления, а также организаций, подведомственных государственным и муниципальным органам. Для успешного проведения семинара специалисты «Ростелекома» организовали на территории кластера Wi-Fi сеть, а также обеспечили канал доступа в сеть Интернет на скорости до 300 Мбит/с.

В мероприятии приняли участие свыше 300 представителей госорганов. Занятия проводит АНО ВО «Университет Иннополис», специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий, в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Обучение предполагается в два этапа по 16-ти приоритетным направлениям: «Цифровое здравоохранение», «Цифровое образование», «Цифровая промышленность», «Цифровая культура», «Умный город», «Цифровой туризм», «Цифровизация государственных услуг», «Цифровое сельское хозяйство» и др. Второй, завершающий, очный модуль пройдет с 12 по 14 декабря этого года.

«Сфера государственного управления, как и многие другие, испытывает дефицит кадров, которые понимают, что такое управление, основанное на данных, цифровая экономика и цифровая трансформация. Важно, чтобы у нас появилось как можно больше людей, обладающих этими компетенциями. Наша общая задача – сделать новые технологии инструментом повышения эффективности управления», – сказал в обращении к обучающимся первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Как провайдер цифровых сервисов мы заинтересованы в развитии ключевых компетенций цифровой экономики и в формировании массовой цифровой грамотности. Подобные обучающие мероприятия направлены на совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров, что особенно важно в государственном сегменте. Мы гордимся тем, что ресурсы «Ростелекома» служат технологической основой для строительства цифровой экономики в нашем регионе».

«Ростелеком» – основной партнер государства в реализации инфраструктурных инициатив программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Компания принимает активное участие в создании современных отечественных цифровых сервисов и платформ в интересах граждан и бизнеса, а также – в разработке решений, направленных на цифровизацию отдельных отраслей экономики.

Переход на преимущественно дистанционное взаимодействие с государством предполагает организацию профессиональной подготовки государственных служащих, нацеленной на эффективное использование современных возможностей информационно-коммуникационных технологий.

Мероприятие организовано в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU