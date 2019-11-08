Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
Для участия в чемпионате зарегистрировалось рекордное количество конкурсантов: 17,5 тысяч ребят из большинства регионов России — крупных и небольших городов, деревень и сел. В индивидуальном зачете примут участие 12,5 тысяч школьников и студентов младше 18 лет, еще 5 тысяч человек объединились в 943 команды. Участники чемпионата в течение 60 минут будут выполнить задания разного уровня сложности.
Подготовка к соревнованиям проводилась на страницах социальных сетей в официальных сообществах проекта «Изучи интернет — управляй им». Справочные материалы доступны в группах в Facebook и «ВКонтакте» по хештегу #интернетчемпионат_2019_подготовка.
Итоги чемпионата будут подведены 5 декабря 2019 года. Лидеры индивидуального и командного зачета получат дипломы и ценные призы:
1 место: cмарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite; 2 место: смартфон Samsung Galaxy A10; 3 место: 3D-ручка XEON Funtastique RP800A.
Участники, которые займут места в первой десятке, получат поощрительные призы. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.
Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта «Изучи интернет — управляй им!», главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Проект в 2012 году запустили «Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ. Чемпионат проводят «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке «Лаборатории Касперского» и компании REG.RU.
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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».
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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».
Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».
ИСТОЧНИК KP.RU