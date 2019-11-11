Голкипер «Зенита» подарил коллеге из «Арсенала» свой свитер

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-11T16:03:33+03:00

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После завершения матча «Арсенал» - «Зенит», состоявшегося 10 ноября в Туле, между вратарями клубов состоялся «обмен любезностями». Питерский голкипер Михаил Кержаков подарил своему тульскому коллеге Артуру Нигматуллину свой свитер. По его словам, он сам попросил об этом перед игрой. Напомним, матч завершился со счётом 0:1 в пользу гостей.

Как отметил после игры полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва, «Игра была для нас тяжёлой, мы играли с лидером текущего чемпионата. Обе команды не так много атаковали. Соперники создали 2 момента, смогли реализовать один. Мы тоже создали 2 момента. К сожалению, не смогли их реализовать».

ИСТОЧНИК KP.RU