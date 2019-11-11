Кто самая красивая в Туле? Выявит конкурс!

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-11T16:02:03+03:00

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В Туле стартовал отбор девушек на XIII областной конкурс красоты «Мисс Тула 2019». Желающие доказать, что они на тульском свете всех прекрасней и милее, должны соответствовать следующим критериям: ростом быть от 170 см, в возрасте от 15 до 25 лет, не состоять в официальном браке и не иметь детей. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Тульской области.

Напомним, что победительницей I областного конкурса красоты «Мисс Тула 2007»стала 16-летняя Елена Бахлина, на том момент учащееся Лицея №2.

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ИСТОЧНИК KP.RU