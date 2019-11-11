В Туле на ул. Станиславского в ДТП попала пригородная маршрутка

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-11T14:11:56+03:00

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На ул. Станиславского при повороте не поделили дорогу иномарка Hyundai и газель, следовавшая на тульский автовокзал.

Вероятно, водитель Hyundai решил «проскочить» через встречную полосу на поворот. В этот момент ему в бок с пассажирской стороны врезалась маршрутка.

Столкновение оказалось не сильным, так как, судя по всему, водитель газели успел притормозить.

Точные обстоятельства происшествия установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU