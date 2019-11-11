В Туле на ул. Станиславского в ДТП попала пригородная маршрутка
Обстоятельства ДТП установят специалисты
Фото: Очевидцы
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На ул. Станиславского при повороте не поделили дорогу иномарка Hyundai и газель, следовавшая на тульский автовокзал.
Вероятно, водитель Hyundai решил «проскочить» через встречную полосу на поворот. В этот момент ему в бок с пассажирской стороны врезалась маршрутка.
Столкновение оказалось не сильным, так как, судя по всему, водитель газели успел притормозить.
Точные обстоятельства происшествия установят специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU