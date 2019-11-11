Тульских пенсионеров обучают компьютерной грамотности

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-11T12:22:52+03:00

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С 1 октября по 8 декабря на базе 15 государственных профессиональных образовательных учреждений Тульской области пенсионеры смогут обучиться компьютерной грамотности.

Пожилых людей обучают работе с электронными ресурсами и онлайн-сервисами, а также официальными сайтами органов исполнительной власти Тульской области. Кроме того, программа курса включает раздел, посвященный основам компьютерной гигиены и мошенничества в цифровой среде. Такая программа актуализируется ежегодно.

По итогам прохождения курсов пенсионеры получают свидетельство.

Отметим, что на начало ноября уже обучено 530 жителей пенсионного возраста. Желающих пройти обучение — около 1 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU