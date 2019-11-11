2019-11-11T12:11:33+03:00
Общество

Дорожные ограждения в Туле устанавливают для обеспечения безопасности пешеходов

Установка таких ограждений помогла снизить и число ДТП с участием пешеходов
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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За 2019 год в Туле установлены ограждения на 23-х дорожных объектах. Обязанность администрации города по установке пешеходных ограждений подтверждена судебными решениями. Все правила установки и параметры определены государственным стандартом.

Основная цель пешеходных ограничивающих ограждений — обеспечение безопасности участников дорожного движения: пешеходов, прежде всего детей. Их устанавливают у регулируемых пешеходных переходов, а также у наземных переходов вдоль детских учреждений. Высота таких ограждений — от 0,8 до 1,1 м.

По данным отдела ГИБДД УМВД России по городу Туле, с установкой ограничивающих ограждений число ДТП с участием пешеходов в областном центре существенно снизилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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