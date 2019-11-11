Женщина, сидя ночью на дороге под Тулой, «помогала» водителям в пути
В ночь с 10 на 11 ноября, люди, проезжавшие по автодороге «Тула — Алексин», невольно пугались при встрече с неожиданным.
Женщина пугала водителей на автодороге "Алексин-Тула"Фото: соцсети
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На дороге сидела женщина, с явными признаками неадекватного состояния. Она делала руками замысловатые пассы, которыми как бы пыталась помочь в движении автомобилей.
После небольшой оторопи водители аккуратно её объезжали, стараясь, на сколько это было возможным, воспринять ситуацию с юмором.
По предварительным данными, загадочная женщина не стала в эту ночь ни причиной, ни жертвой ДТП и благополучно покинула магистраль.
ИСТОЧНИК KP.RU