В Туле свидетель пришел в зал суда вместе с боевыми патронами

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-11T11:36:18+03:00

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На судебное заседание, проходившее в Туле, гражданин, проходивший в качестве свидетеля, хотел пронести боевые патроны. Он был заранее ознакомлен с правилами и перечнем предметов, запрещенных к проносу. Кроме того, судебными приставами по ОУПДС было предложено в случае наличия таких предметов их выложить. Но свидетель не собирался признаваться в своем «багаже».

В ходе досмотра судебные приставы обнаружили в барсетке мужчины три боевых патрона. В отношении гражданина был составлен административный протокол и вызван наряд полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU