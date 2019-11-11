Матч «Арсенал» - «Зенит»: ошибка судьи в пользу туляков?
Алексей Еськов, судивший матч «Арсенал» - «Зенит», состоявшийся в Туле 10 ноября, по данным газеты «Спорт Экспресс», допустил ошибку
Сергей ТкачевФото: Алексей ФОКИН
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Вероятное нарушение со стороны арбитра заключалось в следующем. По информации источника, Алексей Еськов не удалил Сергея Ткачева за то, что «оружейник» «в поединке» с Жирковым, ударил последнего шипами сзади, на 69-й минуте игры, и едва не нанёс питерцу травму.
Судья ограничился жёлтой карточкой. На 77-й минуте Жирков был заменён на Сутормина. Напомним, что матч «Арсенал» - «Зенит» завершился со счётом 0:1 в пользу гостей. Гол забил Сердар Азмун на 63-й минуте игры.
ИСТОЧНИК KP.RU