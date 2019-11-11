2019-11-11T11:19:29+03:00
Спорт

Матч «Арсенал» - «Зенит»: ошибка судьи в пользу туляков?

Алексей Еськов, судивший матч «Арсенал» - «Зенит», состоявшийся в Туле 10 ноября, по данным газеты «Спорт Экспресс», допустил ошибку
Поделиться:
Сергей ТкачевСергей ТкачевФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Вероятное нарушение со стороны арбитра заключалось в следующем. По информации источника, Алексей Еськов не удалил Сергея Ткачева за то, что «оружейник» «в поединке» с Жирковым, ударил последнего шипами сзади, на 69-й минуте игры, и едва не нанёс питерцу травму.

Судья ограничился жёлтой карточкой. На 77-й минуте Жирков был заменён на Сутормина. Напомним, что матч «Арсенал» - «Зенит» завершился со счётом 0:1 в пользу гостей. Гол забил Сердар Азмун на 63-й минуте игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на ул. Станиславского в ДТП попала пригородная маршрутка
В Туле на Ложевой произошло тройное ДТП
Тульских пенсионеров обучают компьютерной грамотности
Дорожные ограждения в Туле устанавливают для обеспечения безопасности пешеходов
Женщина, сидя ночью на дороге под Тулой, «помогала» водителям в пути
В Туле свидетель пришел в зал суда вместе с боевыми патронами
В магазине Тульской области сотрудник украл у администратора 47 тысяч рублей
В Туле 10 ноября в здании Ingate работали пожарные
Туляков ожидают евроосень и вишнёвая зима
В Туле 16-летний автомобильный вор украл из машины строительные инструменты
При проведении матча в Туле «Арсенал» - «Зенит» было составлено 20 административных протоколов
Ситуация по заболеваемости пневмонией в Тульской области оценивается как стабильная
Погода в Туле 11 ноября: +8 и пасмурно
11 ноября в Туле по ряду адресов отключат свет
В Туле благоустроят парковку возле областного онкодиспансера