В магазине Тульской области сотрудник украл у администратора 47 тысяч рублей
Подозреваемым оказался 25-летний сторож
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Новомосковске 25-летний сторож магазина украл из кабинета администратора 47 тысяч рублей. Заметив пропажу, женщина обратилась в полицию.
В ходе оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что к краже может быть причастен кто-то из работающих в данной торговой точке и имеющих доступ к кабинету. Таким образом, был установлен подозреваемый в краже — 25-летний сторож магазина.
В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU