В магазине Тульской области сотрудник украл у администратора 47 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-11T11:09:59+03:00

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В Новомосковске 25-летний сторож магазина украл из кабинета администратора 47 тысяч рублей. Заметив пропажу, женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что к краже может быть причастен кто-то из работающих в данной торговой точке и имеющих доступ к кабинету. Таким образом, был установлен подозреваемый в краже — 25-летний сторож магазина.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU