В Туле 10 ноября в здании Ingate работали пожарные
Было эвакуировано 8 человек
Фото: МЧС России по Тульской области
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Днем 10 ноября в Туле на ул. Пушкинской загорелось здание агенства Ingate. Силами пожарных открытое горение было ликвидировано за три минуты.
В результате происшествия обгорели силовые элементы провода в вентиляционной шахте.
Во время работы пожара 8 человек было эвакуировано. Пострадавших нет.
Причины возгорания предстоит установить специалистам.
Фото: МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU