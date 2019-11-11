В Туле 10 ноября в здании Ingate работали пожарные

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-11T10:55:15+03:00

Было эвакуировано 8 человек

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Днем 10 ноября в Туле на ул. Пушкинской загорелось здание агенства Ingate. Силами пожарных открытое горение было ликвидировано за три минуты.

В результате происшествия обгорели силовые элементы провода в вентиляционной шахте.

Во время работы пожара 8 человек было эвакуировано. Пострадавших нет.

Причины возгорания предстоит установить специалистам.

Фото: МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU