2019-11-11T10:55:15+03:00
Общество

В Туле 10 ноября в здании Ingate работали пожарные

Было эвакуировано 8 человек
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
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Днем 10 ноября в Туле на ул. Пушкинской загорелось здание агенства Ingate. Силами пожарных открытое горение было ликвидировано за три минуты.

В результате происшествия обгорели силовые элементы провода в вентиляционной шахте.

Во время работы пожара 8 человек было эвакуировано. Пострадавших нет.

Причины возгорания предстоит установить специалистам.

Фото: МЧС России по Тульской области

Фото: МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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