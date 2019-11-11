Туляков ожидают евроосень и вишнёвая зима

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-11T10:43:06+03:00

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Несмотря на то, что, по народному календарю, на дворе уже «чернотроп» (две недели до наступления холодов), который сопровождается обычно юными заморозками, хмурым небом и первыми льдинками на лужах, из всего этого туляки наблюдают только пасмурный невосвод.

Температура в Туле превышает климатическую норму на 10 градусов. Эта неделя не станет исключением. Так, в понедельник, 11 ноября, по данным Гидрометцентра России, термометры покажут +7 С. Ночью возможно похолодание до сенсационных для этой евроосени -1 С. Но в целом на предстоящей недели ожидается до +9 С днём и до +4 С ночью, преимущественно без осадков, с прояснениями.

Наступление климатической зимы прогнозируется в Тульской области в конце ноября. Но и зима у нас, по данным гидрометцентра, будет европейского типа. Температура будет превышать климатическую норму на 2 градуса и не будет опускаться ниже -5 С. Такие зимы метеорологи называют «вишнёвыми» или «розовыми».

Напомним, что этой осенью в нашем регионе уже было побито несколько климатических рекордов по теплу за 140 лет истории метеонаблюдений. Новый год, по предварительным данным, туляки встретят всё-таки в окружении снежного покрова.

ИСТОЧНИК KP.RU