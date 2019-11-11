В Туле 16-летний автомобильный вор украл из машины строительные инструменты
В Туле в поселке Петровский похититель обворовал припаркованный около многоквартирного дома автомобиль «ВАЗ-2106». Машина стояла без сигнализации, и, вероятно, этим и привлекла внимание злоумышленника.
Пытаясь проникнуть внутрь, похититель повредил дверь и багажник автомобиля. Открыв машину, вор украл перфоратор, паяльник и шуруповерт. Общий ущерб потерпевшему составил 6 тысяч рублей.
При проведении оперативных мероприятий полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 16-летний парень. Позже он признался в содеянном.
В настоящее время в отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU