В Туле 16-летний автомобильный вор украл из машины строительные инструменты

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-11T10:28:05+03:00

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В Туле в поселке Петровский похититель обворовал припаркованный около многоквартирного дома автомобиль «ВАЗ-2106». Машина стояла без сигнализации, и, вероятно, этим и привлекла внимание злоумышленника.

Пытаясь проникнуть внутрь, похититель повредил дверь и багажник автомобиля. Открыв машину, вор украл перфоратор, паяльник и шуруповерт. Общий ущерб потерпевшему составил 6 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 16-летний парень. Позже он признался в содеянном.

В настоящее время в отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU