При проведении матча в Туле «Арсенал» - «Зенит» было составлено 20 административных протоколов

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-11T10:03:41+03:00

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При проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и «Зенитом» общественный порядок обеспечивали сотрудники Росгвардии и полиции.

До начала матча на нарушителей было составлено 20 административных протоколов. Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

При проведении игры общественный порядок полицией был обеспечен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU