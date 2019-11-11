При проведении матча в Туле «Арсенал» - «Зенит» было составлено 20 административных протоколов
Общественный порядок обеспечивали сотрудники Росгвардии и полиции
Фото: Росгвардия Тульской области
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При проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и «Зенитом» общественный порядок обеспечивали сотрудники Росгвардии и полиции.
До начала матча на нарушителей было составлено 20 административных протоколов. Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.
При проведении игры общественный порядок полицией был обеспечен в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU