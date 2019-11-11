Ситуация по заболеваемости пневмонией в Тульской области оценивается как стабильная

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-11T09:42:26+03:00

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По данным Роспотребнадзора по Тульской области, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости пневмонией в регионе в настоящее время оценивается как стабильная. Уровень заболеваемости ниже аналогичного периода прошлого года и ниже среднероссийских показателей, в целом характерный для данного сезона.

Единичные случаи заболевания внебольничными пневмониями регистрируются в основном среди организованных групп детей, особенно среди школьников.

Во всех очагах заболевания организован полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий, в том числе медицинское наблюдение за контактными лицами, дезинфекционный режим и режим проветривания.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU