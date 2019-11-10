Под Тулой подростки устроили драку на камеру из-за девушки

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-10T14:02:45+03:00

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В тульских соцсетях очевидцы выложили шокирующее видео. В кадре - толпа людей рукоплескает и подбадривает группе молодых людей, которые решили устроить драку. Сначала отношения выясняли четверо, затем «бойцы» перешли на формат один на один.

Инцидент происходил в центре Богородицка, возле памятника Екатерины II. Абсолютно не ясно, что автор хотел показать этим видео и зачем было придавать ситуацию огласке.

Позже в дело вмешалась полиция, участниками драки оказались несовершеннолетние молодые люди. По предварительным данным, конфликт произошел из-за девушки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU