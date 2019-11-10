2019-11-10T09:58:26+03:00
Общество

В Туле благоустроят парковку возле областного онкодиспансера

Такое решение было принято во время объезда улично-дорожной сети
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Накануне в Туле по ряду адресов прошел объезд улично-дорожной сети. Обсуждались вопросы организации парковочного пространства, благоустройства прилегающей к проезжей части территории.

Так, в ближайшее время планируется благоустроить парковочное пространство возле областного онкодиспансера на ул. Плеханова. Парковку отсыпят щебенкой, чтобы пациентам было удобно подъезжать к учреждению.

Также по обращению горожан решат вопрос с ремонтом лестницы во дворе дома № 27 на ул. М. Горького. В этом году планируется произвести работы по укреплению существующей конструкции, а в следующем году лестницу заменят на новую и установят пандус.

Кроме того, будет решен вопрос и с благоустройством территории на пересечении ул. Гоголевской и Ф. Энгельса. На месте сноса аварийного здания автомобилисты стихийно паркуют свои автомобили, в результате разбивают близлежащий тротуар. Собственник земельного участка пообещал обнести его забором в течение месяца. После чего будут произведены работы по восстановлению благоустройства прилегающих элементов улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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