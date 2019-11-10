2019-11-10T09:22:38+03:00
Общество

Начальник УМВД России по Тульской области поздравил коллег с профессиональным праздником

10 ноября по всей России отмечается День сотрудника органов внутренних дел
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ежегодно 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин поздравил коллег с профессиональным праздником.

«Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю вас и членов ваших семей с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Это праздник всех тех, кто стоит на страже закона, кто ежедневно несёт нелёгкую службу, борется с преступностью, обеспечивает правопорядок. В этот торжественный день примите искренние слова благодарности за проделанную вами работу. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел Тульской области и в дальнейшем будут честно и добросовестно выполнять профессиональный долг, делать всё для укрепления доверия общества к деятельности полиции, чтобы жители и гости региона могли чувствовать себя комфортно и безопасно. Выражаю искреннюю признательность ветеранам за вклад в становление и развитие службы, бескорыстную помощь в работе по обучению и воспитанию молодых сотрудников органов внутренних дел. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в служении российскому государству и родной Тульской области! С праздником!» - говорится в официальном поздравлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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