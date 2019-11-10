В воскресенье, 10 ноября, в центре Тулы нельзя будет купить алкоголь

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-10T09:05:56+03:00

Ограничения будут действовать с 12:00 до 19:00

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10 ноября Туле по ряду адресов будет запрещена продажа алкоголя. Такие ограничения вводятся по причине проведения футбольного матча. На Центральном стадионе встретятся тульские оружейники и гости из северной столицы - «Зенит».

В километре от Центрального стадиона во всех торговых точках запретят продажу алкоголя, ограничения будут действовать с 12:00 до 19:00. После этого спиртосодеращая продукция будет продаваться в обычном режиме.

Напомним, что предыдущий матч туляки провели с московским кубом «Спартак». Встреча закончилась победой туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU