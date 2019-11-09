2019-11-09T16:48:26+03:00
Происшествия

Житель Тулы сообщил о минировании столичного аэропорта Домодедово

Происшествие случилось утром 8 ноября
Юлия КУЗНЕЦОВА
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8 ноября в столичное спасательное ведомство поступило сразу два сообщения о минировании. Согласно анонимному сообщению заминирован был аэропорт Домодедово, а также два борта, вылетавшие из воздушной гавани в Дубай.

Сотрудники службы безопасности провели обход и обследование зданий аэропорта на обнаружение бесхозных и подозрительных предметов. Сообщения о минировании не подтвердились. Эвакуация не проводилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Позже выяснилось, что один из звонивших был на территории Тулы. Уже в полдень того же дня его удалось задержать, личность установлена. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, рейсы осуществлены благополучно — сообщается в официальном материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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