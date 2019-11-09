Плохая видимость на дорогах: в Тульской области ожидается густой туман
Региональные спасатели ввели метеопредупреждение
Фото: Архив "КП"
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9 ноября в Тульской области объявили метеопредупреждение в связи со сложными погодными условиями. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в региона местами ожидается туман с видимостью 200-500м, местами до 100м.
Тульские спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть аккуратными и внимательными на дорогах. Ведь туман - одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной чрезвычайных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU