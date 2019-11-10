Дежурные по Туле: 10 ноября порядок в городе будет на контроле Дмитрия Ярцева

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-08T19:24:10+03:00

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС

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В выходные и праздничные дни в Туле организуют дежурство сотрудников администрации города.

Так, в воскресенье, 10 ноября, дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Ярцев Дмитрий Олегович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU