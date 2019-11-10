Дежурные по Туле: 10 ноября порядок в городе будет на контроле Дмитрия Ярцева
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС
Фото: Архив "КП"
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В выходные и праздничные дни в Туле организуют дежурство сотрудников администрации города.
Так, в воскресенье, 10 ноября, дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Ярцев Дмитрий Олегович.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU